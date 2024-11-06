В Киеве мужчина избил 14-летнюю девочку и отобрал ее смартфон: детали от полиции (фото)

У девочки-подростка – ушибы головы и плеча.

В Киеве мужчина избил 14-летнюю девочку и отобрал ее смартфон.

Об этом сообщила полиция Киева.

"В полицию Киева на днях поступило сообщение об избиении несовершеннолетней по улице Борщаговской. По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники полиции, которые по ориентировке задержали подозреваемого неподалеку от места совершения преступления", – говорится в сообщении полиции.

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Как выяснилось, 32-летний местный житель подошел к компании находившихся на улице девушек и начал провоцировать конфликт. В дальнейшем злоумышленник схватил 14-летнюю школьницу и начал наносить ей удары, причинив ушибы головы и плеча. Услышав крики прохожих, злоумышленник вырвал из рук потерпевшей мобильный телефон и скрылся.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Угнанный мобильный телефон изъят и приобщен к материалам дела как вещественное доказательство.

Смартфон, который грабитель отобрал у девочки, жестоко избив ребенка/Фото: Полиция Киева

Следователи Соломенского управления полиции, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, соединенный с применением насилия.

Следующие 10 лет злоумышленник может провести за решеткой.

Недавно полицейские Киева задержали квартирника, похитившего у киевлянки более 400 тысяч гривен. 58-летний мужчине представлялся высокопоставленным военным.