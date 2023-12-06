В Киеве мужчина из-за ссоры с соседом собирался взорвать гранату: чем все закончилось

В полицию Киева на днях поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов в Святошинском районе мужчина угрожает взорвать гранату.

На спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина, что в общем коридоре многоквартирного дома мужчина угрожает взорвать гранату. На место происшествия немедленно выехали полицейские полка особого назначения, следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники взрывотехнической службы.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

Правоохранители установили, что злоумышленник – 45-летний сосед заявителя. У фигуранта полицейские изъяли гранату Ф-1 с запалом, а во время обыска его квартиры нашли еще более 100 патронов разного калибра.

Установлено, что между соседями возник конфликт на бытовом уровне и с помощью угроз боеприпасом злоумышленник решил уладить его.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время устанавливается информация о происхождении боеприпасов.

Следователи, при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры, объявили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику может грозить от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в одном из частных домов в Подольском районе Киева вечером 4 декабря произошел взрыв. В результате инцидента погиб владелец дома. Предварительно причиной взрыва стала детонация гранаты.

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