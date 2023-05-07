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В Киеве мужчина хотел переплыть Днепр, но что-то пошло не по плану

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Киеве мужчина хотел переплыть Днепр, но что-то пошло не по плану

В Киеве мужчина хотел переплыть Днепр / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды на набережную, но получил переохлаждение.

В Киеве мужчина решил в холодную погоду переплыть реку Днепр. Свой пойм он начал с Труханового острова, но не смог доплыть до точки назначения. Он получил переохлаждение.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"7 мая в 13:19 от граждан в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на реке Днепр недалеко от Пешеходного моста в воде находится человек и нуждается в помощи. К месту происшествия было сразу же направлено водолазно-спасательное отделение Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Оказалось, что мужчина сначала был на Трухановом острове и пытался переплыть реку в Днепровскую набережную", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, "пловец" начал терять силы, однако ему удалось самостоятельно выбраться из воды на набережную. Мужчина 2000 года рождения, он получил переохлаждение.

Водолазы-спасатели оказывали пострадавшему к медицинской помощи, обогрев его термоодеялом и поддерживая его стабильное состояние до прибытия медиков.

В Киеве мужчина хотел переплыть Днепр / © ГУ ГСЧС в Киеве
В Киеве мужчина хотел переплыть Днепр / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, по состоянию на 7 мая уровень воды реки Днепр в Киеве у моста "Метро" снизился на 4 см. В КМВА подчеркивают, что уже более 2 недель подряд высота наводнения в пределах столицы колеблется в районе 9 300 см. Этот показатель половодья меньше, чем был в середине апреля.

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Дата публикации
Просмотры
499
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