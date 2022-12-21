В Киеве мужчина хотел обменять валюту и потерял почти миллион гривен: что случилось

В Киеве мужчина хотел обменять валюту и потерял почти миллион гривен. Мошенники, чтобы обмануть потерпевшего, даже меняли внешность.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, мужчина хотел обменять 900 тысяч гривен на 25 700 долларов, однако он стал жертвой мошенников. Дельцы представились работниками местной аптеки и ради аферы даже изменили внешность — одевали парик, медицинский халат и маску.

Об обмене средств мужчина договорился с мошенниками возле одного из офисных зданий. Те сначала дали ему настоящие деньги, но потом незаметно подменили их, пробравшись в салон автомобиля, принадлежащий потерпевшему.

"Воспользовавшись подходящим моментом, аферист незаметно заменил настоящие американские доллары на фальшивые. После этого злоумышленник вместе с денежными средствами вошел в здание, якобы, чтобы перечислить средства с помощью счетного устройства, а на самом деле покинул помещение из-за запасной выход", — говорится в сообщении.

Двое мошенников задержали. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Другие мошеннические схемы в Украине

Ранее в Киеве мошенник обустроил фейковый обменник и завладел 62 тыс. евро. Для поиска потенциальных клиентов, злоумышленники разместили на сайте finance.uа объявления об обмене валюты по курсу выше среднерыночного. Однако злоумышленников разоблачили правоохранители и задержали их.

Также в Киевской области разоблачили еще одного мошенника, который выдавал себя за военного и выманивал у людей деньги. Мужчина убеждал, что воюет на передовой и нуждается в средствах на амуницию и спецтехнику. На самом же деле он никогда не был мобилизован.

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