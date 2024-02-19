В Киеве мужчина громко кричал и выбрасывал с балкона бытовые вещи

В Киеве мужчина громко кричал, выбрасывал с балкона бытовые вещи и агрессивно себя вел.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Каждый вызов патрульных непредсказуем и опасен, каждый раз от нашей помощи может зависеть жизнь. На днях на спецлинию 112 обратились жители одной из многоэтажек в Подольском районе. Граждане сообщили о соседе, который громко кричал и выбрасывал с балкона бытовые вещи. Инспекторы Евгений Швецов и Сергей Гаврилюк моментально прибыли на место происшествия и зашли в квартиру. В доме мы обнаружили агрессивного мужчину, который громко кричал и рассказывал вещи несовместимые с реальностью", — рассказали в полиции.

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Полицейским удалось подобрать нужные слова, успокоить мужчину и уговорить его пройти в карету скорой. Мужчину госпитализировали.

Напомним, в Киевской области мужчина посадил гражданскую жену на цепь. Полции пришлось вызвать спасателей, перерезавших цепь гидравлическими ножницами.

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