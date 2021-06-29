В Киеве мужчина ехал в метро с бойцовской собакой без намордника, пассажиры возмущались (фото)

В Киеве мужчина ехал в метро с бойцовской собакой без намордника, пассажиры возмущались (фото)

Американский стаффордширский терьер вел себя вежливо и спокойно, но на нем не было ни намордника, ни поводка.

В киевском метро на выходных мужчина ехал вместе со своей собакой породы американский стаффордширский терьер. В то же время на собаке бойцовской породы не было ни намордника, ни поводка.

Видео инцидента опубликовал Telegram канал "Киев без цензуры".

"В специфической обстановке метро, где много незнакомых людей, звуков, запахов, милые животные могут испугаться и стать агрессивными", — говорится в сообщении.

Согласно правилам пользования метрополитеном, перевозить небольших домашних животных разрешается в специальных сумках.

Больших собак брать с собой в метро не разрешается.

На видео видно, как пес сидит со своим хозяином, а рядом сидят другие пассажиры. Один из мужчин сделал владельцу собаки замечание.

"То, что вы делаете — это неправильно", — сказал он.

После чего владелец стаффа встал с места, подошел к мужчине и начал с ним о чем-то говорить. Собака сама осталась на сидении среди пассажиров.

Напомним, в Киеве на улице Феодоры Пушиной ротвейлер напал на щенка и 16-летнего парня. Пострадавший щенок находится в тяжелом состоянии, а родители парня разыскивают владельца бойцовой собаки, чтобы узнать, привито ли животное от бешенства.

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