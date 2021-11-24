В Киеве мужчина до смерти избил знакомого и скрылся: подробности

В Киеве мужчина до смерти избил знакомого и скрылся: подробности

Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В Киеве 32-летний мужчина ударил знакомого по голове и сбежал. От полученных травм пострадавший скончался на следующий день в больнице.

Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

Дома сына без сознания обнаружила мать и вызвала скорую помощь. После чего в полицию с заявлением обратился мужчина и рассказал, что его племянника избили и он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейские выяснили, что между приятелями возник конфликт, когда они вместе выпивали. В результате мужчина ударил оппонента по голове и тот упал. После этого злоумышленник скрылся.

Правоохранители за несколько часов нашли и задержали ранее судимого подозреваемого. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса. Виновному грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый был задержан / Национальная полиция Киева

Напомним, что в Днепропетровской области женщина обвинила педагога в изнасиловании ее 13-летней внучки. Полиция открыла уголовное производство.

Переохлаждение или убийство: кто виноват в смерти селянина из Полтавской области

Читайте также: