В Киеве мужчина до смерти избил битой прохожего – как его наказали

Суд столицы вынес приговор мужчине, который до смерти избил человека.

В Киеве мужчина до смерти избил битой прохожего из-за словесной перепалки. Между незнакомцами возник спор, во время которого фигурант нанес тяжкие телесные повреждения 66-летнему пострадавшему деревянной битой. Мужчина от полученных травм скончался в больнице. Событие произошло летом прошлого года. Виновнику назначено наказание в виде семи лет заключения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что фигурант вместе со своим товарищем пришли в парк в Голосеевском районе. Впоследствии злоумышленник начал приставать к незнакомцу. В процессе конфликта, он нанес деревянной битой многочисленные травмы 66-летнему мужчине.

Сбежать после совершенного правонарушителя помешали сотрудники полка полиции особого назначения, которые несли службу неподалеку.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

Полицейские задержали 33-летнего злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли вещественные доказательства.

Следователи Голосеевского управления полиции при процессуальном согласовании с окружной прокуратурой сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Голосеевский районный суд столицы вынес мужчине приговор – лишение свободы сроком на семь лет.

Напомним, в Киеве произошла трагедия во дворе жилого дома – женщина скончалась на детской площадке.

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