В Киеве мужчина дает пощечины незнакомым женщинам на улице: фото

Мужчина ударил в лицо девочку-подростка, которая шла ему навстречу.

В Киеве мужчина дает пощечины незнакомым женщинам на улице.

В среду, 24 ноября, мужчина ударил в лицо шедшую ему навстречу девочку-подростка.

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Об этом сообщила свидетельница инцидента в группе "NEW Русанівка" в Facebook.

Когда женщина спросила у растерянной девочки, знает ли она того мужчину, та ответила, что с ним не знакома.

В комментариях под сообщением женщины начали писать, что это не единичный случай.

Женщины отмечают, что мужчина просто идет навстречу, а когда равняется с женщиной, внезапно замахивается. Без какой-либо предварительной агрессии или чего-то такого. И продолжает идти, словно ничего не произошло.

"Это бездомный, крутится у железной дороги и гаражей возле нее. На Вифлиемской часто встречаю его. На меня тоже несколько раз замахивался, также, просто идя навстречу, но дальше этого не заходило. Независимо от результатов (мне удавалось уклоняться), просто шел дальше что-то ворча под нос", — отметила киевлянка Татьяна О.

Другая киевлянка по имени Виктория добавила, что прошлым летом даже писала заявление в полицию в отношении этого мужчины, но никакого результата не увидела. "Ноль. Никто ничего не сделал", — написала она.

Напомним, в киевском ботсаду им. М. Гришко мужчина напал с битой на женщину с ребенком.

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