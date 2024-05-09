В Киеве мужчина бросил об асфальт собаку соседки из-за неприязни к женщине: появилось видео

Пса по кличке Пуля сразу показали ветеринару, он диагностировал ушибы мягких тканей и грудной клетки, которые собака получила в результате удара об асфальт.

В Днепровском районе Киева мужчина бросил об асфальт собаку соседки, потому что имел неприязнь к женщине.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры и обнародовала соответствующее видео.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 39-летнему киевлянину в жестоком обращении с собакой, что привело к телесным повреждениям животного, совершенное активным способом (ч. 3 ст. 299 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что подозреваемый около 23 часов ночи увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял вверх и бросил на асфальт.

Спутница разъяренного мужчины пыталась остановить издевательство над животным, но это ей не удалось.

На вой собаки выбежала ее владелица, с которой злоумышленник имел неприязненные отношения.

Животное показали ветеринару, у пса по кличке Пуля диагностировали ушибы мягких тканей и грудной клетки.

Опубликовано Киевская городская прокуратура Среда, 8 мая 2024 г.

Мужчине сообщено о подозрении в жестоком обращении с собакой.

За совершенное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку соседей, потому что ему не нравилось, что пес на него лает.

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