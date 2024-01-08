В Киеве мужчина бросил гранату возле многоэтажки – подробности дела

В суд передали дело о преступлении в столице, которое произошло осенью 2023 года.

В Киеве будут судить мужчину, бросившего гранату возле многоэтажного дома в Днепровском районе столицы. Событие произошло еще в сентябре прошлого года. Как рассказали правоохранители, тогда в результате взрыва никто не пострадал, а во время задержания у нарушителя обнаружили еще один боеприпас.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За совершенное 35-летнему уроженцу Луганской области грозит до семи лет лишения свободы.

Так, в сентябре 2023 года в полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что возле дома по улице Вифлеемской она услышала звук, похожий на взрыв. На месте происшествия правоохранители выяснили, что в результате взрыва никто не пострадал. Некоторые повреждения были обнаружены на находившемся рядом автомобиле "Вольво". Следственно-оперативная группа изъяла остатки взрывного устройства.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению хулиганских действий причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хулиганство уроженец Луганщины 1998 рождения.

Правоохранители выяснили, что нарушитель пришел к дому, где проживает мужчина, с которым у него давний конфликт, и бросил гранату, которая взорвалась.

Полицейские задержали злоумышленника возле места жительства в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили в его личных вещах гранату "Ф-1" с запалом.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве пассажиров высадили из поезда метро на открытом участке – что произошло.

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