В Киеве мужчина бросил гранату в окно квартиры: стал известен мотив злоумышленника

В Киеве мужчина подорвал гранату, в результате детонации пострадала женщина. Полиция уже задержала злоумышленника. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Предварительно мотивом совершения преступления является конфликт между нарушителем и его родным братом из-за раздела квартиры. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Следователи готовят ему сообщения о подозрении в совершении хулиганских действий и в незаконном обращении с боевыми припасами", — отметили в полиции.

Напомним, событие произошло вчера около 22:00. В полицию поступило сообщение о том, что местный житель, находясь возле многоэтажного дома, бросил гранату в окно квартиры на втором этаже, где проживает его родной брат. Боеприпас отскочил от стеклопакета и взорвался, упав на землю.

В результате происшествия осколочное ранение руки получили 36-летняя женщина, которая в это время находилась на улице. После оказания медицинской помощи врачи отпустили ее домой.

По указанному факту начаты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами).

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