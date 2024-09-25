В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал ребенка: появились фото

В Киеве мужчина бросил бутылку в окно маршрутки и травмировал 12-летнего мальчика.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина сел в маршрутку, следующую от метро "Черниговская" к жилому массиву Троещина. В салоне у него возник спор с водителем. После этого недовольный пассажир вышел на остановке и бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки, разбил окно и травмировал находившегося в салоне мальчика. Он получил ушибленную рану головы", – говорится в сообщении.

Недовольный пассажир бросил в окно маршрутки стеклянную бутылку от водки/Фото: Киевская городская прокуратура

30-летнему мужчине доложено о подозрении в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, в результате которого ребенок получил телесные повреждения (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Разбитое стекло посыпалось в салон/Фото: Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 34 тысяч гривен или пробационного надзора на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, в Киеве мужчина показывал половой орган: все закончилось неожиданно.

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