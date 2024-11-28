В Киеве мужчина бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК: что известно (фото)

Военные пытались избежать конфликта и общения с агрессивным мужчиной, однако он достал нож и стал их преследовать, угрожая убийством.

В Киеве мужчина бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что, находясь на ул. Шолом-Алейхема в Киеве мужчина увидел людей в военной форме, подошел к ним и начал словесный конфликт. Как выяснилось, военнослужащие Деснянского РТЦК и СП проводили мероприятия по оповещению военнообязанных на территории района.

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Военные пытались избежать конфликта и общения с агрессивным мужчиной, однако он достал нож и стал их преследовать, угрожая убийством. Далее подозреваемый подобрал выпавшие у работников РТЦК документы и разорвал их.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 52-летнему киевлянину сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и в угрозе убийством (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 129 УК Украины) .

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Мужчина бросался с ножом на военных Деснянского РТЦК и СП/Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, в Кривом Роге мужчина с ножом пытался проникнуть на территорию ТЦК, чтобы "освободить" своего сына.

В Кривом Роге произошла стрельба с участием, вероятно, сотрудников ТЦК – соцсети

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