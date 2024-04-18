В Киеве мужчина бросался ножами в спасателей, пытавшихся помочь его выпавшей из окна жене

В Киеве нетрезвая женщина выпала с третьего этажа, но вместо помощи ее муж бросался топорами в спасателей.

В Соломенском районе Киева 17 апреля произошло чрезвычайное происшествие. Женщина выпала из окна третьего этажа многоэтажки и очутилась на карнизе первого этажа. Однако ее сожитель не спешил помогать и пытался помешать спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По прибытии на место происшествия оперативники узнали, что потерпевшая сидела на подоконнике в нетрезвом состоянии и вдруг выпала из окна третьего этажа. Когда медики и спасатели пытались добраться до нее, чтобы оказать помощь, в том же окне появился мужчина и стал бросаться в них ножами, топором и другими вещами. В результате его действий был поврежден проезжающий мимо автомобиль и карета скорой помощи.

Правоохранители задержали мужчину в его доме, а женщину доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи диагностировали у 39-летней пострадавшей закрытые травмы живота, грудной клетки и черепно-мозговую травму.

37-летнего местного жителя полицейские задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все происшествия.

Напомним, во Львове погибла выпавшая из окна многоэтажки девушка. Трагический случай произошел 23 марта. Аналогичный случай произошел и в Тернополе. Там из окна многоэтажки также выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

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