В Киеве мужчина бросал камни в окна трамвая: фото

Инцидент произошел на улице Милославской в Деснянском районе столицы.
В Киеве мужчина бросал камни в окна трамвая.
Инцидент произошел на улице Милославской в Деснянском районе города Киева, жилой массив Выгуровщина-Троещина.
Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".
"Когда мужчина понял, что кондуктор вызвала копов, начал убегать. Его поймали и задержали", — говорится в подписи под фото.
Напомним, в Киеве возле Лавры двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода за замечание.