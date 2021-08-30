В Киеве мужчина бросал камни в окна трамвая: фото

В Киеве мужчина бросал камни в окна трамвая: фото

Инцидент произошел на улице Милославской в Деснянском районе столицы.

В Киеве мужчина бросал камни в окна трамвая.

Инцидент произошел на улице Милославской в Деснянском районе города Киева, жилой массив Выгуровщина-Троещина.

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Об этом сообщает telegram-паблик "Киев Сейчас".

"Когда мужчина понял, что кондуктор вызвала копов, начал убегать. Его поймали и задержали", — говорится в подписи под фото.

Напомним, в Киеве возле Лавры двое пьяных парней разбили стекло в троллейбусе, а потом избили водителя и пешехода за замечание.

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