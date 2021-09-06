В Киеве мусоровоз и трамвай не поделили дорогу — водители выясняли отношения на кулаках: видео

Прохожие вмешались в конфликт на улице, не допустив серьезной драки.

В понедельник, 6 сентября, в Шевченковском районе Киева водители мусоровоза и трамвая выясняли отношения на кулаках после того, как не смогли разминуться на дороге.

Об этом сообщает "Оперативная Украины инфо", опубликовав видео с места происшествия.

Инцидент произошел около 17:40 на улице Дегтяревской.

На опубликованных кадрах видно, что мусоровоз выехал на полосу движения трамваев, при этом между водителями транспортных средств начался конфликт с использованием ненормативной лексики. В конце концов водители попытались устроить драку прямо на улице, но подошли прохожие, которые предотвратили жесткое выяснение отношений.

Из-за нарушителей общественного порядка образовался затор.

Осторожно, видео 18+. Нецензурная лексика.

Напомним, ранее, в Дарницком районе Киева в местного жителя из частного двора пропал его автомобиль "Ауди". Несовершеннолетние подобрали ключи, которые владелец потерял во время драки, и поехали кататься на его машине.

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