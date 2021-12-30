В Киеве можно арендовать квартиру почти за 700 тысяч гривен: как она выглядит

В Киеве можно арендовать квартиру почти за 700 тысяч гривен: как она выглядит

Квартира находится на улице Владимирской.

В Киеве можно арендовать пятикомнатную квартиру в Шевченковском районе за 25 тысяч долларов в месяц – почти 700 тысяч гривен.

Соответствующее объявление размещено на сайте OLX.

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Квартира находится на улице Владимирской, на пятом этаже пятиэтажного дома. Ее площадь — 380 квадратных метров. В квартире четыре спальни и три санузла.

olx.ua

Кроме того, в помещении есть терраса с видом на Софийскую площадь, автономная система вентиляции. Высота потолков – четыре метра. Также в здании установлен новый лифт, а подъезд украшен мрамором, возле него — закрытый двор с ландшафтным парком.

В стоимость проживания включена военизированная охрана, видеонаблюдение и подземный паркинг.

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

olx.ua

Напомним, что в конце декабря в Киеве среди туристов растет спрос на жилье. Путешественники хотят провести новогодние праздники в столице. В начале 2022 года это будет стоить от 216 гривен за ночь за двух человек.

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