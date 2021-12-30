В Киеве можно арендовать квартиру почти за 700 тысяч гривен: как она выглядит

Квартира находится на улице Владимирской.
В Киеве можно арендовать пятикомнатную квартиру в Шевченковском районе за 25 тысяч долларов в месяц – почти 700 тысяч гривен.
Соответствующее объявление размещено на сайте OLX.
Квартира находится на улице Владимирской, на пятом этаже пятиэтажного дома. Ее площадь — 380 квадратных метров. В квартире четыре спальни и три санузла.
Кроме того, в помещении есть терраса с видом на Софийскую площадь, автономная система вентиляции. Высота потолков – четыре метра. Также в здании установлен новый лифт, а подъезд украшен мрамором, возле него — закрытый двор с ландшафтным парком.
В стоимость проживания включена военизированная охрана, видеонаблюдение и подземный паркинг.
Напомним, что в конце декабря в Киеве среди туристов растет спрос на жилье. Путешественники хотят провести новогодние праздники в столице. В начале 2022 года это будет стоить от 216 гривен за ночь за двух человек.
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