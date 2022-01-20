В Киеве мошенники обворовали украинцев на миллионы под видом инвестирования в криптовалюту: фото

В Киеве мошенники обворовали украинцев на миллионы под видом инвестирования в криптовалюту: фото

Мошенническую схему придумал 21-летний киевлянин.

В Киеве разоблачена преступная группа в составе семи человек, которая занималась махинациями под видом инвестирования в криптовалюту – убытки около 3 млн грн

Мошенническую схему придумал 21-летний киевлянин.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.

Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.

Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.

Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.

Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. гривен.

Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.

По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн. гривен.

В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы – 21-летнего жителя Киева – задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК РФ были задержаны и другие участники преступной группы.

По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д.

В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от их противоправных действий.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Украине появилась новая мошенническая схема, благодаря которой нечистые на руку граждане обманывают украинцев. Используются преступники ОLХ-доставкой.

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