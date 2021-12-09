Мужчина упал на козырек подъезда, его без сознания доставили в больницу.
В Киеве парень прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже.
Мужчина упал на козырек подъезда, его без сознания доставили в больницу.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.
"9 декабря в 04:56 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе 67-А, что в Дарницком районе столицы, нужна помощь правоохранителям, чтобы снять мужчину с крыши. езду №, – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли бойцы 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели установили, что на козырьке подъезда находится мужчина 1993 года рождения.
"По словам его мамы и брата, мужчина по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже и упал на козырек подъезда. Мужчина был без сознания, поэтому свидетели вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей", — рассказали чрезвычайники.
С помощью спасательных носилок чрезвычайники сняли мужчину и передали медикам для госпитализации.
Причину и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, охранник Александровской больницы избил водителя автомобиля, который въехал на территорию медучреждения. В результате избиения у мужчины диагностирован перелом руки. Избитым оказался частный адвокат Дмитрий Калько.
Читайте также: