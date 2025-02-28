В Киеве молодчик напал на военного и ограбил: полиция обнародовала детали и фото

Нападавший вырвал из рук военнослужащего сумку с мобильным телефоном, ноутбуком, деньгами на сумму более 30 тысяч гривен и другими вещами.

В Киеве молодчик-рецидивист напал на военного и ограбил. Событие произошло в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщила полиция Киева.

С сообщением о преступлении в Святошинское управление полиции обратился 31-летний военнослужащий. Заявитель рассказал, что вечером возвращался из службы в дом и на него напал неизвестный, вырвавший из рук сумку с мобильным телефоном, ноутбуком, деньгами в сумме более 30 тысяч гривен и другими вещами.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 21-летний местный житель, который недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.

По данным полиции, нападавший проследил за пострадавшим от станции метро и в темном переулке неожиданно напал сзади, выхватив сумку, после чего скрылся.

Украденный у военного ноутбук / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полицейские за несколько часов задержали фигуранта и изъяли похищенные вещи, которые вскоре вернут владельцу.

Украденный у военного смартфон

Следователи, по процессуальному руководству Святошинской оружейной прокуратуры, сообщили парню о подозрении по ч.4 ст.186 Уголовного кодекса Украины – грабеж совершен повторно и в условиях военного положения.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки унизил военную и назвал "пьяным быдлом": история имела продолжение.

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