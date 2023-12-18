В Киеве могут закрыть еще один участок метро – подробности

В метро столицы сообщили о еще одном проблемном участке подземки.

В Киеве, в связи с проблемами в перегонном тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" на синей ветке метро, может начаться ремонт на еще одном участке Оболонско-Теремковской линии городского метрополитена. Речь идет о станциях "Почайна" и "Тараса Шевченко".

Об этом "Телеграфу" сообщил заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Дмитрий Пинчук.

"В связи с физическим износом и необходимостью улучшения эксплуатационных характеристик требует проведения планового капитального ремонта участок тоннелей по I-му главному пути "Почайна" и "Тараса Шевченко". Предприятие проводит закупку проектных работ", – пояснил Пинчук.

Он также добавил, что специалисты КП проводят наблюдение и надзор за техническим состоянием объектов метрополитена согласно действующей нормативной документации.

Ранее начальник столичной подземки Виктор Брагинский заявлял о проблемах на отрезке между станциями "Тараса Шевченко" и "Почайна". Брагинский объяснял, что этот участок метрополитена планировали закрыть летом 2024 для проведения капремонта.

"Тоннель меняет габариты: становится эллипсоидной формы. Но никакой опасности для пассажиров нет. Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ. Ремонты — нормальная ситуация, их проводят во всех странах, где есть метро", — рассказывал руководитель КП.

Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" открыли одновременно – 19 декабря 1980 года. Глубина залегания этих станций составляет 6 метров и 7 метров соответственно.

Напомним, в Киеве между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" заработало "челночное" движение поездов. Поезда на этом участке будут курсировать с интервалом 13 и 17 минут в зависимости от направления движения.

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