В Киеве могут взлететь цены на такси: водители объявили забастовку и требуют поднять тарифы

В Киеве могут взлететь цены на такси: водители объявили забастовку и требуют поднять тарифы

С инициативой выступили водители шести служб.

В Киеве и других городах Украины 14 февраля водители такси объявили забастовку и требуют поднять тарифы. Это может привести к удорожанию проезда.

Об этом говорится в Сніданку з 1+1.

Водители собрались около девяти утра на улице Борщаговской. Отметим, что бастуют не все службы. Поэтому волноваться, что сегодня не на чем будет добраться, не стоит.

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С инициативой поднять тарифы на проезд выступили водители шести служб, так называемых агрегаторов. То есть тех, которые мы привыкли вызвать через приложение в смартфоне. Это, по сути, водители компаний, которые не являются классическими такси, а только соединяют водителя и пассажира.

Таксисты объясняют, бастуют против работающих сервисов. Ибо те забирают у них слишком большую часть заработка.

"Очень тяжело делать ремонт, посмотрите на качество дорог. От того, что я заработал, получаю 55%. Из них я еще заправляюсь. То есть так, для поддержки штанов", — рассказал столичный таксист Андрей.

Мужчина объяснил, что кроме обслуживания и заправки машины хочет достаточно зарабатывать. Единственный выход – поднять тарифы.

Глава таксомоторной ассоциации Украины Андрей Антонюк рассказал, что цены могут быть выгодны и водителям и пассажирам, когда их будут устанавливать перевозчики совместно с местными властями в каждом городе индивидуально. На это должны быть законы. И они должны требовать от агрегатора нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

В Киеве водители колонной отправятся в офисы компаний. В других городах Украины – водители в знак протеста просто не будут брать заказы. Об участии в акции заявили 5000 участников.

Напомним, что на дорогах Киева был замечен элитный автомобиль Bentley Flying Spur в одной из служб такси. Вызвать такой автомобиль будет стоить минимум 900 гривен.

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