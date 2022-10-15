В Киеве могут выключить электроэнергию: когда и сколько времени не будет света

Энергетический объект на Киевщине, куда попала российская ракета 15 октября, потерпел значительные разрушения, из-за чего в столице могут ввести веерные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

"По состоянию на 15 октября, с высокой вероятностью эти отключения состоятся в пиковые часы — утром до 13 часов и вечером с 18:00 до 23:00. Из-за сложности повреждений инфраструктуры, отключения могут происходить более 4 часов. Точный срок отключения будет зависеть от состояния энергосистемы и распоряжений НЭК Укрэнерго", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, список улиц, относящихся к отключению, будет размещен на сайте и соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

Чтобы не пришлось выключать свет, жителей Киева призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, а также максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 18:00 до 23:00.

"Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.", — отметили в компании.

Россия попала в объект энергетической инфраструктуры 15 октября

Утром 15 октября страна-агрессорка Российская Федерация нанесла ракетный удар по Киевской области. До этого была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине. В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что ракета попала в объект критической инфраструктуры, в результате чего он испытал тяжелые разрушения.

В ОВА проинформировали, что жертв в результате вражеской атаки нет. По словам главы Киевской ОВА, соответствующие службы зафиксировали последствия и обстоятельства атаки.

Следует отметить, что российская армия от 10 октября активизировала удары ракетами по украинским городам. Только 10 октября оккупанты РФ выпустили более 80 ракет, половину из которых удалось сбить ПВО.

Мобилизация коснулась уже и москвичей

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