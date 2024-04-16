В Киеве могут ввести графики отключений света: в ДТЭК назвали важные условия

Пока ограничений в столице нет.

В Киеве могут ввести графики отключения света. В частности, к ограничениям могут вернуться, как российские войска в дальнейшем будут наносить удары по объектам энергетики.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК "Киевской электросети" Денис Бондарь.

"В случае повышенного спроса потребления электрической энергии с учетом имеющихся сегодня повреждений на сети есть вероятность применения графиков, если дальше будет обстрел наших энергообъектов", — заявил Бондарь.

Весенние массированные атаки РФ на энергообъекты привели к критическому состоянию энергосистемы Украины, подчеркнул гендиректор. По его словам, по состоянию на сегодняшний день графики отключения света в столице не применяются из-за стабильного электроснабжения.

"Мы сейчас работаем с "Киев Цифровым" для удобства киевлян. В случае применения графиков "Киев Цифровой" будет через полчаса извещать наших клиентов о применении графиков", — сказал Бондарь.

Напомним, 11 апреля, армия РФ массированно ударила по объектам энергетики. Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Прошло без погибших и пострадавших.

В частности, ракетный удар россиян полностью разрушил Трипольскую ТЭС Киевской области. В результате попаданий начался масштабный пожар в турбинном цехе. Эта станция была крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.

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