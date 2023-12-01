В Киеве могут появиться улицы Русланы Писанки, Дениса Монастырского и Джона Толкина

В приложении "Киев Цифровой" проводится опрос по переименованию ряда столичных топонимов.
В Киеве местные власти предлагают переименовать ряд столичных улиц. Соответствующее голосование было запущено в разделе "электронная демократия" приложения "Киев Цифровой". Речь идет о девяти топонимах, связанных с Россией или советским идеологическим наследием.
Киевлянам предлагают переименовать улицы Булгакова, Огарева, Туполева, Червонозаводскую, Петра Запорожца, Воздухофлотский проспект, переулок Яблочкова, улицы Сурикова и Белгородскую.
Улицу Булгакова предлагают назвать именами известных иностранных деятелей, Шарля де Голля, Фридриха Шиллера или Вахтанга Кикабидзе, украинских художников Ивана Карпенко-Карого или Степана Чарнецкого, идеолога национализма Дмитрия Донцова, а альтернативным названием выбрали нейтральную – Люксембургская».
Среди интересных вариантов нового названия ул. Туполева – “им. Джона Толкина” (автор фэнтезийной саги “Властелин колец”) или просто “Мрії” в честь уничтоженного самолета Ан-225 (улица идет мимо производственных мощностей завода им. Антонова).
Воздухофлотскому проспекту предлагают дать названия в честь Франклина Рузвельта и Джеральда Форда, отмечается, что имена американских политических деятелей были "рекомендованы рабочей группой". Также его предлагают назвать в честь Евросоюза и Воздушных сил.
Еще одно предложение касается ул. Белгородской. Топоним, названный в честь российского города Белгород, предлагают назвать именем украинской телеведущей Русланы Писанки.
Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" предлагают проголосовать за переименование улицы Сурикова в честь погибшего главы МВД Монастырского.
Опрос по переименованию ряда столичных топонимов проводится до 8 декабря.
Напомним, в Киеве частично открыли движение по Подольско-Воскресенскому мосту.
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