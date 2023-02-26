В Киеве могут переименовать одну из улиц в честь погибшего эксглавы МВД Дениса Монастырского

Депутаты уже собрали 150 подписей для воплощения соответствующей инициативы и анонсировали встречу с киевскими властями.

В Киеве планируют переименовать одну из столичных улиц в честь эксглавы МВД Дениса Монастырского, погибшего во время трагедии в Броварах, 18 января.

Об этом сообщила представитель Партии "Слуга народа" Галина Янченко в Facebook.

По ее словам, соответствующее предложение было инициировано народными депутатами Украины. Теперь удалось собрать 150 подписей.

"Вместе с коллегами мы собрали подписи для переименования одной из улиц возле МВД именем Дениса Монастырского. Под этим обращением к киевскому самоуправлению уже подписалось 150 народных депутатов", — написала она.

Также нардеп уточнила, что парламентарии хотят обсудить вопрос о переименовании улицы с киевскими властями уже на следующей неделе.

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Авиатрагедия в Броварах

Напомним, в Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа: разбился вертолет ГСЧС. На его борту находились десять человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый замминистра Евгений Енин.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что утром перед авиатростью в Броварах получил сообщение от Дениса Монастырского.

В Украинском доме церемонию прощания с руководством МВД, погибшего в авиакатастрофе в Броварах, посетили президент Владимир Зеленский и первая леди Елена.

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