В Киеве многоэтажку затопило с 10 по 1 этажи – вода льется с балконов (видео)

В Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант – дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

Об этом сообщил телеканал "Киев".

"В многоэтажке Днепровского района, возле ДВРЗ, прорвало пожарный гидрант и затопило дом с 10 по 1 этаж. Вода на 10 этаже была почти по колено, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы она могла вытекать", — рассказали журналисты.

По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай – аналогичная авария происходила в мае, но на 9 этаже.

Отмечается, что поврежденный гидрант заварили, но на место происшествия вызвали полицейских, чтобы те зафиксировали неисправность.

Напомним, в ночь на 20 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киевской области воздушная тревога длилась более четырех часов, враг атаковал регион дронами в несколько волн.

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