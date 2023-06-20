Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве многоэтажку затопило с 10 по 1 этажи – вода льется с балконов (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1566
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве многоэтажку затопило с 10 по 1 этажи – вода льется с балконов (видео)

В Киеве затопило многоэтажку. / Фото: pixabay.com

В жилом доме столицы произошло подтопление из-за неисправного гидранта.

В Днепровском районе Киева в одной из многоэтажек прорвало пожарный гидрант – дом затопило водой с 10 по 1 этаж.

Об этом сообщил телеканал "Киев".

"В многоэтажке Днепровского района, возле ДВРЗ, прорвало пожарный гидрант и затопило дом с 10 по 1 этаж. Вода на 10 этаже была почти по колено, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы она могла вытекать", — рассказали журналисты.

По словам местных жителей, это уже не первый подобный случай – аналогичная авария происходила в мае, но на 9 этаже.

Отмечается, что поврежденный гидрант заварили, но на место происшествия вызвали полицейских, чтобы те зафиксировали неисправность.

Напомним, в ночь на 20 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киевской области воздушная тревога длилась более четырех часов, враг атаковал регион дронами в несколько волн.

Читайте также:

В киевской многоэтажке затопило 10 этажей – вода стоит по колено

В киевской многоэтажке затопило 10 этажей – вода стоит по колено

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1566
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация