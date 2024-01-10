В Киеве микроавтобус влетел в грузовик: погиб водитель (фото)

В среду, 10 января, на Гостомельском шоссе – в Оболонском районе Киева – произошла смертельная авария. Микроавтобус выехал на встречную полосу и влетел в грузовик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Отмечалось, что ДТП произошло сегодня около 06:30. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Volkswagen 1990 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком, за рулем которого находился житомирянин 1988 года рождения.

В результате аварии вождь микроавтобуса получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия.

Следователи продолжают работать на месте происшествия и выясняют все детали смертельного происшествия.

ДТП на Гостомельском шоссе. / Фото: Оттел коммуникации полиции Киева

ДТП на Гостомельском шоссе. / Фото: Оттел коммуникации полиции Киева

ДТП на Гостомельском шоссе. / Фото: Оттел коммуникации полиции Киева

Как сообщалось, на Волыни правоохранитель насмерть сбил ребенка. Муж за рулем служебного авто "ВАЗ-21230" наехал на парня, который шел в попутном направлении.

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