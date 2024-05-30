В Киеве метро увеличивает интервалы поездов: что случилось

Почти 7% метрополитеновцев находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается.

Киевский метрополитен из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынужден увеличивать интервалы между поездами.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в Facebook.

"Учитывая текущую кадровую ситуацию, в ближайшее время будут изменены графики движения поездов на всех линиях подземки. Интервалы между поездами будут увеличены ориентировочно на одну минуту между "пиком" и на 45 секунд в "пиковые" часы", — говорится в сообщении.

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Киевское метро испытывает острый дефицит специалистов рабочих профессий, в том числе машинистов электропоездов – 83 вакансии, электромехаников – 48, токарей и слесарей по соответствующим направлениям – 161.

Причинами стали отчасти вынужденная миграция, специфика профессий и мобилизационная работа. Почти 7% метрополитеновцев находятся в рядах ВСУ, и их количество постоянно увеличивается, говорится в сообщении.

В киевском метро возник острый дефицит специалистов рабочих профессий / Фото: Киевский метрополитен

В "Киевском метрополитене" уточнили, что постоянно выполняют усиленную кадровую работу по привлечению специалистов, в частности, сотрудничают с учреждениями профильного образования и городским центром занятости.

Ранее ТСН.ua писал об учете военнообязанных на предприятии.

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