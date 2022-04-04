В Киеве метро снова будет ездить через Южный мост: как сейчас работает подземка

В Киеве метро снова будет ездить через Южный мост: как сейчас работает подземка

Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

В Киеве 4 апреля с 08:30 метрополитен возобновляет сообщение через Южный мост. В режиме перевозок подземка будет работать до 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Сейчас зеленая линия метро работает следующим образом: от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Выдубичи" до станции "Красный хутор". Также работает пересадка "Золотые ворота" – "Театральная".

Красная линия работает от "Шулявской" до "Театральной". Синяя линия работает от "Героев Днепра" до "Теремков".

Впрочем, на станциях "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Кловская" поезда не останавливаются.

В метрополитене напомнили, что средний интервал движения поездов на линиях — 1 час. Кроме того, график работы подземки может оперативно изменяться при необходимости.

"Метрополитен для перевозок пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия", — добавили в подземке.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.