В Киеве Mercedes въехал в автобус: пострадали 23 пассажира (фото)

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве на Воздухофлотском проспекте легковушка Mercedes въехала в двигавшийся впереди автобус. В результате последний врезался в электроопору.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В ДТП пострадали 23 пассажира автобуса, в том числе трое несовершеннолетних. Людей с разными травмами доставили в больницы.

Также читайте В Киеве ожидается сильный ветер: горожан призывают держаться подальше от деревьев

По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что водитель Mercedes не соблюдал безопасную дистанцию. 28-летнего водителя легковушки задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Фото: Полиция Киева / Facebook

Напомним, завтра, 20 сентября, в Киеве возобновят работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и Макдрайв откроются в октябре.

Зверства россиян в Изюме! Шокирующие подробности от правозащитницы!

Читайте также: