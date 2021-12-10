В Киеве медработница и полицейский организовали схему фейковой вакцинации от коронавируса: фото

Размер вознаграждения составлял 4-5 тысяч гривен.

Медработницу и полицейского подозревают в организации схемы по фейковой вакцинации от COVID-19.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении работнице одного из медицинских учреждений, а также сотруднику патрульной полиции, разоблаченным во внесении недостоверных сведений в информационную систему о вакцинации лиц от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, работник патрульной полиции Киева, совместно с сотрудницей медицинского учреждения за денежное вознаграждение организовали схему внесения в информационную систему сведений о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавирусной болезни для дальнейшего генерирования в приложении "Дия" электронного сертификата о вакцинации. Поиском "клиентов" занимался полицейский, а работница медучреждения вносила сведения в электронную систему HELSI. Размер денежного вознаграждения зависел от названия вакцины, которой якобы делали прививку, и составлял от 4000 до 5000 гривен", - говорится в сообщении прокуратуры.

9 декабря по месту работы и проживания указанных лиц проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъято около 13 500 дол. США и около 340 тыс. грн, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерная техника, COVID-сертификаты на разных лиц, а также списки граждан, которые обращались с целью получения поддельных свидетельств о вакцинации. Указанные списки насчитывают более 200 фамилий, что может свидетельствовать о получении участниками группы неправомерной выгоды на сумму около миллиона гривен.

"Они вносили ложную информацию в базу данных Минздрава Украины, а впоследствии эта информация отображалась в приложении "Дия". За незаконные сделки им грозит до 6 лет лишения свободы", — рассказала в комментарии ТСН сотрудница Департамента внутренней безопасности Нацполиции Александра Кузнецова.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому преступлению.

Напомним, вакцины Coronavac и AstraZeneca не предусматривают бустерных прививок против COVID-19. Для бустерной дозы лучше использовать мРНК вакцины, речь идет о Рfizer и Moderna.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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