В Киеве медики спасли роженицу, у которой остановилось сердце по дороге в больницу

Женщине давали состояние выжить один из ста.

Киевским медикам удалось спасти роженицу, у которой по дороге в больницу остановилось сердце. Столичные медики давали Татьяне шанс на жизнь один из ста.

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь".

У женщины тяжело перетекала беременность. На выезде из Черновцов в больницу у женщины произошла остановка сердца. Бригаде скорой удалось осуществить реанимационные мероприятия.

По дороге в каждом населенном пункте подъезжала машина экстренной медицинской помощи и дозаправляла кислород. Так пациентка попала в столичную больницу уже ночью.

"Врачом Тани стал выпускник Буковинского государственного медицинского университета, наш земляк, наша гордость — Виктор Торак", — рассказывает исполняющая обязанности генерального директора Черновицкого областного перинатального центра Любовь Годнюк.

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Новорожденный Виктор остался в перинатальном. Муж, родители, все родные были рядом с Татьяной – в Киеве. А дома маму ждал еще старший сын Иванко.

"Каждый день после совещания я шла в детское отделение и фотографировала нашего красавчика Витюшу и присылала папе Юрию Равлюку и врачу Виктору Тораку. Фото подписывала — "Витеша ждет маму", — продолжает рассказ Любовь.

Шаг за шагом состояние Татьяны улучшалось и когда она пришла в сознание и впервые открыла глаза, ей показали фото новорожденного сына и она… улыбнулась.

Раньше мы рассказывали, что отказавшись от эпидуральной анестезии, молодая мама сделала, казалось бы, невозможное, родив ребенка ровно за 40 секунд.

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