В Киеве мать забрасывает мальчика в мусорные баки, чтобы тот искал бутылки: фото

Жители Троещины говорят, что уже не впервые встречают эту же женщину с мальчиком, да еще и видели с ними маленькую девочку.
В Киеве на Троещине женщина подсаживала маленького мальчика к мусорному баку, чтобы тот копался в хламе и искал там пластиковые бутылки.
Об этом пишет "Великий Киев".
"По Троещине ходит женщина с ребенком, женщина подсаживает мальчика в мусорный бак, чтобы он собирал пластиковые бутылки", — сообщают участники группы "Троещина" в Telegram.
Жители Деснянского района пишут в соцсетях, что уже не впервые встречают эту же женщину с мальчиком, да еще и видели с ними маленькую девочку.
- "Это их обычное дело. Эта женщина по Трое ходит часто. Иногда с девочкой", — пишет пользователь Надежда.
- "Они не первый год так ходят по Троещине, помню их еще когда мальчик учился ходить", — отмечает подписчица с ником Файко.
- "Только что видела их на Цветаевой (нынешнее название — ул. Александры Экстер — ред.), ребенок рядом был. Я думала, что просто мусор выбрасывают", — отмечает пользовательница Kate.
Напомним, в полиции Голосеевского района Киева рассказали, как удалось спасти новорожденного ребенка из загроможденной до потолка квартиры, где жили стаи тараканов.
Читайте также: