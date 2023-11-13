В Киеве мать забрасывает мальчика в мусорные баки, чтобы тот искал бутылки: фото

Жители Троещины говорят, что уже не впервые встречают эту же женщину с мальчиком, да еще и видели с ними маленькую девочку.

В Киеве на Троещине женщина подсаживала маленького мальчика к мусорному баку, чтобы тот копался в хламе и искал там пластиковые бутылки.

Об этом пишет "Великий Киев".

"По Троещине ходит женщина с ребенком, женщина подсаживает мальчика в мусорный бак, чтобы он собирал пластиковые бутылки", — сообщают участники группы "Троещина" в Telegram.

Мальчик подает матери бутылки из мусорного бака/Фото: из соцсетей

Жители Деснянского района пишут в соцсетях, что уже не впервые встречают эту же женщину с мальчиком, да еще и видели с ними маленькую девочку.

"Это их обычное дело. Эта женщина по Трое ходит часто. Иногда с девочкой", — пишет пользователь Надежда.

"Они не первый год так ходят по Троещине, помню их еще когда мальчик учился ходить", — отмечает подписчица с ником Файко.

"Только что видела их на Цветаевой (нынешнее название — ул. Александры Экстер — ред.), ребенок рядом был. Я думала, что просто мусор выбрасывают", — отмечает пользовательница Kate.

Местные говорят, что не раз видели эту женщину с мальчиком у мусорных баков/Фото: из соцсетей

Похоже, для ребенка это уже стало повседневным занятием/Фото: из соцсетей

Напомним, в полиции Голосеевского района Киева рассказали, как удалось спасти новорожденного ребенка из загроможденной до потолка квартиры, где жили стаи тараканов.

Читайте также: