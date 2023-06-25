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В Киеве – массовые отключения света: что известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В Киеве – массовые отключения света: что известно

В Киеве массовые отключения света 25 июня / Фото: Associated Press

Специалисты обещают возобновить элетроэнергию к 13:00.

Жители Киева в Сети сообщили, что днем 25 июня в некоторых районах столицы пропал свет.

Это впоследствии подтвердили в преслужбе ДТЭК Киевские электросети в комментариях под последним сообщением.

В компании объяснили, что свет исчез из-за аварийного выключения. Специалисты обещают возобновить элетроэнергию к 13:00.

"По указанному адресу обнаружено аварийное отключение в сети. Ориентировочные сроки восстановления – до 13:00. Бригада выехала на место проведения работ", – сообщили в ДТЭК.

По словам киевлян, электроэнергии нет в части:

  • Шевченковского,
  • Соломенского,
  • Святошинского,
  • Голосеевского,
  • Дарницкого,
  • Днепровского районов.

Напомним, ДТЭК планирует построить в Киевской области первую в Украине инфраструктуру "умных" электросетей Smart Grid. Для этого Группа ДТЭК привлекает финансирование в размере 2,4 миллиарда евро в рамках 10-летнего проекта по трансформации энергетической инфраструктуры региона.

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Дата публикации
Просмотры
1785
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