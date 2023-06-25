В Киеве – массовые отключения света: что известно

Специалисты обещают возобновить элетроэнергию к 13:00.
Жители Киева в Сети сообщили, что днем 25 июня в некоторых районах столицы пропал свет.
Это впоследствии подтвердили в преслужбе ДТЭК Киевские электросети в комментариях под последним сообщением.
В компании объяснили, что свет исчез из-за аварийного выключения. Специалисты обещают возобновить элетроэнергию к 13:00.
"По указанному адресу обнаружено аварийное отключение в сети. Ориентировочные сроки восстановления – до 13:00. Бригада выехала на место проведения работ", – сообщили в ДТЭК.
По словам киевлян, электроэнергии нет в части:
- Шевченковского,
- Соломенского,
- Святошинского,
- Голосеевского,
- Дарницкого,
- Днепровского районов.
Напомним, ДТЭК планирует построить в Киевской области первую в Украине инфраструктуру "умных" электросетей Smart Grid. Для этого Группа ДТЭК привлекает финансирование в размере 2,4 миллиарда евро в рамках 10-летнего проекта по трансформации энергетической инфраструктуры региона.
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