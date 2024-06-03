В Киеве масштабный прорыв трубопровода – улица превратилась в реку (видео)

В Киеве снова затопило улицу.
В Днепровском районе Киева утром 3 июня произошел масштабный прорыв трубопровода на улице Пражской. Там произошло повреждение водопроводной сети с утечкой воды наружу. В настоящее время участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала".
Вода, в частности, затопила трамвайные пути и правые полосы автомобильной дороги. В КГГА рассказали, что специалисты "Киевводоканала" ликвидируют повреждение водопровода диаметром 200 миллиметров.
"В настоящее время участок огражден. Движение транспорта первой полосой частично ограничено", — говорится в сообщении.
В результате прорыва временно прекращено водоснабжение 25 жилых зданий.
Напомним, в Киеве 3 июня будут действовать стабилизационные отключения.
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