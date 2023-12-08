В Киеве маршруты закрытых станций метро будут дублировать дополнительный наземный транспорт: схемы

С 9 декабря движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закроют во время ремонта перегонного тоннеля.

В связи с ремонтом перегонного тоннеля на "синей" ветке метрополитена с 8 декабря от станции метро "Теремки" к станции "Лыбидская" будет организовано движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, будет организовано движение временного автобусного маршрута общего пользования № 2-М "Кибернетический центр – станция метро "Теремки" – станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения одна минута. А также временного троллейбусного маршрута № 43-К Кибернетический центр — станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения три минуты.

Схема движения наземного транспорта, дублировать маршруты закрытых станций метро / Фото: КГГА

Также путь автобусного маршрута общего пользования №38 удлиняется до станции метро "Лыбидская". На маршруте будут работать пять автобусов с интервалом движения 17 минут.

Схема движения наземного транспорта, дублировать маршруты закрытых станций метро

Из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская — станция метро "Лыбидская" временно прекращается.

Схема движения наземного транспорта, дублировать маршруты закрытых станций метро

На троллейбусном маршруте № 50-К "ул. Милославская – площадь Дарницкая" увеличивается количество подвижного состава, в том числе будет работать 10 троллейбусов с интервалом движения девять минут. Усиление этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую.

Напомним, в Киеве открыли новый Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет.

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