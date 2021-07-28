В Киеве маршрутки будут ездить по новым правилам: что изменится

В Киеве маршрутки будут ездить по новым правилам: что изменится

В частности, запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона.

Киевские маршрутки будут ездить по новым правилам.

Был разработан договор нового образца. Документ уже передан на подписание победителям конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

что изменилось

Перевозчики должны обеспечить в салоне предельный температурный режим: летом — не более 22°C, зимой — не менее 15°C.

Запрещается любое шумовое (музыка) или визуальное (плакаты, игрушки) загрязнение салона.

В каждом автобусе должно быть не менее пяти кнопок остановки по требованию.

В салоне должен висеть плакат со следующей информацией: идентификаторы перевозчика, данные о водителе, способы обратной связи для пассажиров, права и обязанности водителя и пассажиров.

Водители должны быть одеты в типичную униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.

Водителям категорически запрещается курить в салоне автобуса.

Предоставление услуги водителями должно осуществляться на украинском языке.

"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения. Эти же условия они увидят и на всех последующих конкурсах. Вместо хлама на колесах на дорогах Киева должны появиться доступные, современные и комфортные автобусы", — заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Напомним, в Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми, один из которых был в коляске.

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