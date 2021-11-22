В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в отбойник и потеряла колесо (фото)

В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в отбойник и потеряла колесо (фото)

Водитель якобы пытался избежать столкновения.

В Киеве 22 ноября маршрутка с пассажирами влетела в отбойник. Авария произошла на улице Жулянской в Софиевской Борщаговке.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В момент столкновения внутри находилось несколько пассажиров. По словам водителя, они не пострадали и отказались от помощи медиков. От удара у автомобиля оторвало колесо и повылетали окна. Водитель маршрутки объяснил, что вывернул руль вправо, чтобы избежать столкновения, когда со встречной полосы якобы выехал автомобиль.

Напомним, что под Киевом легковой автомобиль Ford на скорости не справился с управлением и влетел в бензовоз. ДТП произошло утром 22 ноября на Бориспольском шоссе.

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