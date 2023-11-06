В Киеве маршрутчик продавал наркотики прямо на остановке – подробности, фото

В Киеве правоохранители задержали водителя маршрутки сообщением "Киев – Малын", продававшего наркотики прямо на остановке общественного транспорта. Мужчина поставил сбыт наркотических веществ "на поток".

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел каннабис с целью дальнейшего сбыта. Водитель перевозил наркотическое средство в Киев на автобусе из города Малын Житомирской области и занимался его продажей на остановке общественного транспорта.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты расфасованные партии наркотического средства, подготовленные к сбыту.

Задержан водитель, продававший наркотики на остановке общественного транспорта / Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении мужчине в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо опасного наркотического средства в целях сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Напомним, в Киеве 6 ноября на станции метро скончался мужчина – что известно (фото).

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