В Киеве маршрутчик-наркоман перевозил пассажиров: фото

В Киеве патрульные обнаружили водителя маршрутного транспортного средства с признаками наркотического опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"На днях в Соломенском районе патрульные остановили за нарушение ПДД водителя автобуса Ataman, который перевозил пассажиров по определенному маршруту. Во время общения с 39-летним мужчиной полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения, однако тот от прохождения осмотра у врача-нарколога отказался", — рассказали в полиции.

Тогда патрульные, кроме постановления за нарушение ПДД, составили на нарушителя протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

Инспекторы отстранили водителя от управления, а о происшествии сообщили перевозчику.

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