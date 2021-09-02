В Киеве маленькая школьница сбежала от журналистов к однокласснику во время интервью: видео

В Киеве маленькая школьница сбежала от журналистов к однокласснику во время интервью: видео

Лиза заметила знакомого Артема, которого, похоже, не видела целое лето, и обо всем забыла.

В Киеве маленькая школьница сбежала от журналистов к однокласснику прямо во время интервью.

Девочка по имени Лиза заметила знакомого Артема, которого, похоже, не видела целое лето, и моментально забыла об интервью.

Курьез произошел 1 сентября перед линейкой, когда у девочки брали интервью журналисты 24 канала.

Лиза отвечала на вопрос о том, чем будет заниматься в школе: "Учиться, говорить по-английски..."

Сразу после этих слов она заметила одноклассника Артема. Лиза обрадовалась и побежала к нему. После этого она обняла мальчика.

"Лиза, у тебя же интервью берут", — позвала девочку мама.

Маленькая Лиза растрогала пользователей своей непосредственностью и стала звездой Сети.

Девочка стала звездой 1 сентября Это точно милое видео дня! Еще раз поздравляем всех школьников! Не унывайте, а наслаждайтесь! Поверьте, сейчас на самом деле единственный период, когда на обучение не нужно искать время вне работы и рутиной. И пусть каждый из вас такого друга, как Артем у Лизы Опубликовано 24 Канал Среда, 1 сентября 2021

Напомним, год назад первоклассница из Трускавца поразила высказыванием о жизни после школы и стала звездой Интернета. Когда девочку спросили, почему она хочет учиться, малышка ошеломила неожиданным ответом.

"Потому что здесь мы будем сначала играть, потом пойдем учиться, потом еще пойдем учиться, потом в другую пойдем школу, потом в институт, и так на работу, и потом умрем", — радостно выдала девочка, махнув рукой.

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