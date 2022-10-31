В Киеве люди выстроились в очереди к бюветам: где бесплатно набрать воду (карта)

В Киеве после утренней атаки во многих районах отсутствует водоснабжение. Жители столицы выстроились в очереди к бюветам, где можно бесплатно набрать воду.

ТСН.ua публикует список адресов, где размещены бюветные комплексы:

публикует список адресов, где размещены бюветные комплексы: ул. Энтузиастов, 21

ул. Радужно, 17-21

на пересечении улиц Андреевская и Братская

ул. Петропавловская, 14-26

на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской

ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")

ул. Ревуцкого, 32

ул. Сабурова, 9/61

ул. Сабурова 3

ул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Выгуровский, 6

ул. Милославская, 17-а

ул. Милославская, 35

ул. Радунская, 5

ул. Оноре де Бальзака, 80

ул. Драйзера, 32

ул. Закревского, 23

проспект Лесной, 18

ул. Жукова, 29

ул. Жукова, 45-в

ул. Милютенко, 7

И еще 183 адреса. Все их можно посмотреть по ссылке на карте Киева, которая была создана предприятием “Киевводфонд”, где вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.

На карте синим цветом обозначены функционирующие бюветы, а красным — временно неисправные. Следует отметить, что глубина всех бюветных комплексов Киева от 90 до 340 метров. Эти воды (юрского и сеноманского горизонтов) считаются защищенными от наружного действия.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, когда в столице появятся вода и свет.

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