В Киеве люди выстроились в очереди к бюветам: где бесплатно набрать воду (карта)

В столице можно бесплатно набрать воду.
В Киеве после утренней атаки во многих районах отсутствует водоснабжение. Жители столицы выстроились в очереди к бюветам, где можно бесплатно набрать воду.
- ТСН.ua публикует список адресов, где размещены бюветные комплексы:
- ул. Энтузиастов, 21
- ул. Радужно, 17-21
- на пересечении улиц Андреевская и Братская
- ул. Петропавловская, 14-26
- на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской
- ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")
- ул. Ревуцкого, 32
- ул. Сабурова, 9/61
- ул. Сабурова 3
- ул. Оноре де Бальзака, 63
- бульвар Выгуровский, 6
- ул. Милославская, 17-а
- ул. Милославская, 35
- ул. Радунская, 5
- ул. Оноре де Бальзака, 80
- ул. Драйзера, 32
- ул. Закревского, 23
- проспект Лесной, 18
- ул. Жукова, 29
- ул. Жукова, 45-в
- ул. Милютенко, 7
И еще 183 адреса. Все их можно посмотреть по ссылке на карте Киева, которая была создана предприятием “Киевводфонд”, где вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.
На карте синим цветом обозначены функционирующие бюветы, а красным — временно неисправные. Следует отметить, что глубина всех бюветных комплексов Киева от 90 до 340 метров. Эти воды (юрского и сеноманского горизонтов) считаются защищенными от наружного действия.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, когда в столице появятся вода и свет.
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