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В Киеве люди выстроились в очереди к бюветам: где бесплатно набрать воду (карта)

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В Киеве люди выстроились в очереди к бюветам: где бесплатно набрать воду (карта)

Скриншот с видео "Общественное"

В столице можно бесплатно набрать воду.

В Киеве после утренней атаки во многих районах отсутствует водоснабжение. Жители столицы выстроились в очереди к бюветам, где можно бесплатно набрать воду.

  • ТСН.ua публикует список адресов, где размещены бюветные комплексы:
  • ул. Энтузиастов, 21
  • ул. Радужно, 17-21
  • на пересечении улиц Андреевская и Братская
  • ул. Петропавловская, 14-26
  • на пересечении улиц Александра Пироговского и Соломенской
  • ул. Славгородская (парк "Партизанской славы")
  • ул. Ревуцкого, 32
  • ул. Сабурова, 9/61
  • ул. Сабурова 3
  • ул. Оноре де Бальзака, 63
  • бульвар Выгуровский, 6
  • ул. Милославская, 17-а
  • ул. Милославская, 35
  • ул. Радунская, 5
  • ул. Оноре де Бальзака, 80
  • ул. Драйзера, 32
  • ул. Закревского, 23
  • проспект Лесной, 18
  • ул. Жукова, 29
  • ул. Жукова, 45-в
  • ул. Милютенко, 7

И еще 183 адреса. Все их можно посмотреть по ссылке на карте Киева, которая была создана предприятием “Киевводфонд”, где вы можете найти ближайший к вам бюветный комплекс.

На карте синим цветом обозначены функционирующие бюветы, а красным — временно неисправные. Следует отметить, что глубина всех бюветных комплексов Киева от 90 до 340 метров. Эти воды (юрского и сеноманского горизонтов) считаются защищенными от наружного действия.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, когда в столице появятся вода и свет.

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