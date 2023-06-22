В Киеве локализовали мощный пожар после взрыва в многоэтажке

В 05:45 22 июня 2023 года пожар на месте взрыва в Киеве локализован.

Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.

К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 ед. техники.

На месте работают 3 психолога ГСЧС. Оказана помощь 5 жителям.

Сначала спасатели информировали, что взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.

Заметим, что в результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека.

Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.

Также продолжается ликвидация пожара.