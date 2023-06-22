В Киеве локализовали мощный пожар после взрыва в многоэтажке

На месте инцидента работают психологи ГСЧС.
В 05:45 22 июня 2023 года пожар на месте взрыва в Киеве локализован.
Об этом сообщает ГСЧС в социальных сетях.
К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 ед. техники.
На месте работают 3 психолога ГСЧС. Оказана помощь 5 жителям.
Сначала спасатели информировали, что взрыв в Киеве разрушил 5 квартир, спасли двух жителей дома.
Заметим, что в результате пожара и взрыва в Киеве госпитализированы два человека.
Напомним, что ранее в центре Киева загорелся пожар: в небо вздымался черный столб дыма.
Также продолжается ликвидация пожара.
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