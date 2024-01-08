В Киеве ликвидируют повреждение водопровода на столичной Борщаговке

Специалисты Киевводоканала и Киевавтодора работают над ликвидацией повреждения водопровода на Борщаговке.

Повреждение сети холодного водоснабжения с утечкой воды на проезжую часть произошло на бульваре Жюля Верна.

Об этом сообщает КГГА в социальных сетях в ночь на 8 января 2024 года.

Заявка о повреждении поступила в диспетчерский Киевводоканал 7 января в 22:55. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались 2 жилых дома.

Сейчас на месте работают специалисты "Киевавтодора", чтобы ликвидировать подтопление и загрязнение проезжей части и дать возможность аварийной бригаде Киевводоканала начать ремонт водопровода. Учитывая аварийную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники осуществляют дополнительную обработку улицы, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.

Работы будут выполняться на зеленой зоне, без ограничения движения транспорта.

"Отмечаем, что произошла утечка именно холодной воды (а не канализация, как сообщалось ранее — ред.). Просим медиа и блоггеров не манипулировать и не распространять ложную информацию, втягиваясь в грязные атаки на городские власти и коммунальные службы, которые в нынешних условиях делают все, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Святошинском районе столицы произошел прорыв канализации: улицу затопило фекалиями.

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