В Киеве ликвидировали пожар в учебном корпусе гимназии восточных языков: фото

В Киеве ликвидировали пожар в учебном корпусе гимназии восточных языков: фото

Пожар в учебном заведении вспыхнул в ночь на 14 февраля.

В 04:39 14 февраля 2022 пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков ликвидирован.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram-канале.

В Киеве в 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков был локализован на площади 2 тыс. кв.

Ранее сообщалось, что в 01.23 в Святошинском районе столицы по ул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.

Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 50 человек и 12 ед. техники от ГСЧС.

Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.

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