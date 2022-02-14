В Киеве ликвидировали пожар в учебном корпусе гимназии восточных языков: фото

Пожар в учебном заведении вспыхнул в ночь на 14 февраля.
В 04:39 14 февраля 2022 пожар в учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков ликвидирован.
Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram-канале.
В Киеве в 03:30 пожар кровли и частично помещений третьего этажа учебного корпуса Киевской гимназии восточных языков был локализован на площади 2 тыс. кв.
Ранее сообщалось, что в 01.23 в Святошинском районе столицы по ул. Львовская, 25, в трехэтажном учебном корпусе Киевской гимназии восточных языков возник пожар кровли с распространением на третий этаж.
Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 50 человек и 12 ед. техники от ГСЧС.
Напомним, в Волынской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин. Они погибли при пожаре.
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