В Киеве ЛГБТ-фестиваль проведут в День памяти жертв Голодомора: что говорят украинцы

Украинцы в комментариях выразили мнение, что мероприятие ЛГБТ-сообщества можно было провести в какой-то другой день.

Представители Kyiv Pride анонсировали проведение в столице благотворительного образовательного фестиваля "Квир пропаганда фест", который пройдет 23 и 24 ноября.

"Исходящие созданы для того, чтобы восстанавливать баланс квирности в информационном пространстве и пополнять свои знания. Поэтому квир пропаганда фест пройдет в субботу и воскресенье, 23 и 24 ноября соответственно", — говорится в сообщении Kyiv Pride.

И все бы ничего, но в Сети заметили, что эти даты приходятся на День памяти жертв Голодомора, который является днем траура для украинцев. Большинство украинцев в комментариях выразили мнение, что мероприятие ЛГБТ-сообщества можно было провести в какой-то другой день.

"Считаю это ничем иным как российской провокацией и презрением к погибшим и пострадавшим от коммунистического террора", — заявил военнослужащий 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Даже сторонники этого движения раскритиковали идею фестиваля Kyiv Pride в траурный для всех украинцев день.

Ранее сообщалось, что в Киеве ТЦК пришли на мероприятие ЛГБТК+ сообщества.

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