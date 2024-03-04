В Киеве квартирники во время задержания чуть не взорвали гранатой правоохранителей

Сотрудники уголовного розыска столичного главного отдела и Дарницкого управления полиции разоблачили двух местных жителей в совершении кражи из зоомагазина. При задержании один из квартирников пытался взорвать гранатой оперативников.

Об этом сообщает полиция Киева.

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По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, сообщники с помощью лома открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных:

В дальнейшем нарушители погрузили угнанное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции. 36-летний водитель был задержан возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников уголовного розыска боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", — говорится в сообщении.

Но добавляют, что во время обыска в автомобиле подозреваемых полицейские изъяли похищенное имущество и другие доказательства.

Напомним, в Киевской области преступная группа похищала людей и требовала деньги.

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