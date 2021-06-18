В Киеве котенок, которого мужчина выбросил с седьмого этажа, выжил и ищет дом

Этот малыш выжил, чтобы обязательно принести счастье своему будущему хозяину.

В Киеве котенка, который человек выбросил с седьмого этажа, выжил и ищет себе дом.

Этот пушистик выжил, чтобы обязательно принести счастье своему будущему хозяину.

Об этом говорится в сообщении "Центра защиты животных".

"Теперь всей командой ищем лучшего хозяина для крохи... За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 067 319 60 90", — говорится в сообщении Центра.

Фото: Центр защиты животных

Напомним, 14 мая на улице Оноре де Бальзака 42-летний пьяный мужчина выбросил из окна седьмого этажа кошку с ее четырьмя котятами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало. От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Четвертый котенок выжил лишь чудом.

Правоохранители объявили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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